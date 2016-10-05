В Великобритании Джимми Булларда знают все. Некогда самый обычный английский футболист сейчас делает успешную карьеру на ТВ. Он не был выдающимся игроком и не обладает неотразимой внешностью. Зато Джимми Бульдог был королем шуток и стеба, за что его ненавидели партнеры