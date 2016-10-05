Главное

Главное

Лучшим молодым игроком РПЛ стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев

Лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года признан защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В нынешнем году на приз претендовало 9 номинантов, представлявших
Главное
Александр Мостовой

Александр Мостовой: ««Забив лучший гол года за «Спартак», я не радовался — переживал, что Бышовец заставил состричь шевелюру»

Главное

Всему голова. Как футбол скрестили с настольным теннисом

Главное
Владимир Высоцкий

«Комментатор из своей кабины…». Гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого

Главное
Эдгар Давидс

Эдгар Давидс: «За свою жизнь я никогда не напивался и не принимал наркотики, даже не курил»

Главное
Zenit

Ловчев: «Главное достоинство «Зенита» — тройка нападающих Азмун – Дзюба – Малком»

Главное
Маркус Тюрам

Назад в прошлое? Реакция известных спортсменов на убийство Джорджа Флойда

Главное
Дмитрий Хохлов

Дмитрий Хохлов: «У Семина на все сто получалось устанавливать доверительные отношения с игроками «Локомотива»

Интервью

Интервью
Александр Мостовой

Александр Мостовой: ««Забив лучший гол года за «Спартак», я не радовался — переживал, что Бышовец заставил состричь шевелюру»

Интервью
Эдгар Давидс

Эдгар Давидс: «За свою жизнь я никогда не напивался и не принимал наркотики, даже не курил»

Интервью
Дмитрий Хохлов

Дмитрий Хохлов: «У Семина на все сто получалось устанавливать доверительные отношения с игроками «Локомотива»

Интервью
Иван Карминати

Иван Карминати: «В Зените» я отвечаю за упражнения на координацию и на скорость мышления»

Интервью

Дмитрий Булыкин: «В Голландии всегда умели раскручивать молодых футболистов»

Интервью
Николай Заболотный

Николай Заболотный: «Если чемпионат доигрывать, то обязательно со зрителями»

Интервью
Kudinov

Георгий Кудинов: «Италия пропустила сильные удары от коронавируса и попала в нокдаун. Главное теперь — избежать нокаута»

Интервью
Коллина

Пьерлуиджи Коллина: «На футбольном поле мне часто встречались сильные личности, но и у меня не слабый характер»

Новости

Новости

Егор Титов: «России будет сложно со Словенией»

Новости
фанаты Франция

Артур Петросьян: «Франция легко победит Украину»

0

Егор Титов: «России по силам выиграть у Мальты с крупным счетом»

0

Артур Петросьян: «Когда «Милан» включает скорости, то у «МЮ» возникают проблемы»

0

Денис Казанский: «Златан добавит перца в матче «Милан» — «МЮ»

0

Артур Петросьян: «Челси» — фаворит в матче против «МЮ»

0

Блоги

Блоги
Джимми Буллард

«Однажды я положил свои яйца Диопу на лоб». Главный шутник английского футбола

Блоги

Всему голова. Как футбол скрестили с настольным теннисом

0

«Комментатор из своей кабины…». Гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого

1

Ежик в тумане. Уедет ли Алексей Миранчук в «Барселону» этим летом

0

Пир во время COVID. Как прошло рурское дерби во время карантина

0

Теорема имени Семина. Почему одни выигрывают на восьмом десятке, а другие заканчивают тренировать в пятьдесят

0

Репортажи

Репортажи
тв камера

24 августа. Видеотрансляция матча «Локомотив-Казанка» — «Ленинградец» — 1:1

Репортажи
Cska_Spartak

РПЛ. 25-й тур. ЦСКА – «Спартак» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

0

Кубок России. «Спартак» — ЦСКА – 3:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

0

Возвращение после зимней паузы. «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

0

«Очень приятно находиться в числе достойных игроков, кто получал эту премию, таких, как Халк и Акинфеев». Как прошла церемония награждения Джентльмена года

0

«Фанат не преступник». Почти все ультрас клубов РПЛ поддержали акцию «Фратрии»

0

Исследования

Исследования
Владимир Высоцкий

«Комментатор из своей кабины…». Гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого

Исследования
РПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 31 марта 2019 г.

«Уфа-Сити». Какую пользу принесут иностранные инвестиции в башкирский клуб?

0

Чип в организме Месси и халат с датчикам. Технологии вывели футбольную медицину на новый уровень

0

Окно в Европу. Осень – идеальное время для Алексея Миранчука показать себя и уехать в топ-лигу

0

Пути неисповедимы. Судьба Кокорина и Мамаева после досрочного освобождения из колонии

0

Жоау Мариу стал игроком «Локомотива». Таблица трансферов РПЛ. Лето-2019/20

0

Темы

Темы
Джимми Буллард

«Однажды я положил свои яйца Диопу на лоб». Главный шутник английского футбола

0
В Великобритании Джимми Булларда знают все. Некогда самый обычный английский футболист сейчас делает успешную карьеру на ТВ. Он не был выдающимся игроком и не обладает неотразимой внешностью. Зато Джимми Бульдог был королем шуток и стеба, за что его ненавидели партнеры

Александр Мостовой: ««Забив лучший гол года за «Спартак», я не радовался — переживал, что Бышовец заставил состричь шевелюру»

0

Назад в прошлое? Реакция известных спортсменов на убийство Джорджа Флойда

0

Николай Заболотный: «Если чемпионат доигрывать, то обязательно со зрителями»

0

Календарь и результаты матчей РПЛ-2019/20

0

Евгений Ловчев: «Желаю в 2020 году всем  болельщикам чаще радоваться успехам и сильнее заряжаться оптимизмом!»

0

«Дзюба к успехам на поле добавил качества шоумена, который популяризирует игру». Евгений Ловчев – о лучшем футболисте 2019 года в России

0