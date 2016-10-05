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Лучшим молодым игроком РПЛ стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев
Лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года признан защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В нынешнем году на приз претендовало 9 номинантов, представлявших
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«Однажды я положил свои яйца Диопу на лоб». Главный шутник английского футбола
В Великобритании Джимми Булларда знают все. Некогда самый обычный английский футболист сейчас делает успешную карьеру на ТВ. Он не был выдающимся игроком и не обладает неотразимой внешностью. Зато Джимми Бульдог был королем шуток и стеба, за что его ненавидели партнеры